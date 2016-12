Comando asalta el Registro Agrario Nacional en Guanajuato

Ciudad de México

Sujetos armados irrumpieron en las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en Guanajuato, de donde robaron 15 mil 801 documentos oficiales, entre los que se encuentran formatos preimpresos de certificados y títulos de ejidos y comunidades.

Con la documentación robada de las oficinas del RAN, se podría defraudar a campesinos y ejidatarios, advirtió el delegado del Registro en Guanajuato Bonifacio Rodríguez Olivares.

Explicó que el primero de diciembre, alrededor de las 21 horas, cuando todo el personal estaba ausente, llegaron varios sujetos armados, quienes primero amagaron al vigilante y después se llevaron la documentación.

Detalló que la denuncia pública del robo se hizo nueve días después porque estaban revisando los folios de los documentos sustraídos para presentarlos ante el Ministerio Público correspondiente.

“Entre los documentos van certificados parcelarios, títulos de propiedad, certificados de uso común, entre otros… habrá personas que quieran hacer cosas ilícitas con los documentos, los folios de los documentos ya están cancelados”, señaló Rodríguez Olivares.

Comentó que hasta el momento no se ha detectado que quieran hacer uso de los documentos, pero como medida preventiva se emitió un comunicado a las instituciones a donde podrían llevar los folios para hacer trámites.

La denuncia se presentó desde el viernes 2 de diciembre y el delegado tuvo un acercamiento con Jesús Pérez Cázares, secretario particular del procurador de Justicia Carlos Zamarripa, quien se comprometió a dar puntual seguimiento a la investigación.

El delegado del RAN dijo que no se tienen cámaras de vigilancia en el edificio, pero para la investigación se pedirá el apoyo de los vecinos de la zona que sí cuentan con ellas.

