Compila libro cartas de Frida Kahlo a su madre

Su voz cotidiana, su psicología, su visión del quehacer artístico y, sobre todo, su desbordante intuición estética, es lo que se percibe en 54 cartas de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) en el libro Tu hija Frida. Cartas a mamá.

Se trata de una compilación del venezolano Héctor Jaimes, quien a través de cerca de 200 páginas, presenta la correspondencia inédita de Frida a su madre Matilde Calderón; un primer lote de 11 cartas que van de 1923 a 1930, escritas en México, y el segundo entre 1930 y 1932, desde las ciudades de San Francisco y Nueva York.

El catedrático de literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte comentó que son cartas que Kahlo le regaló a su médico de cabecera, de nombre Leo Eloeser, a quien conoció en San Francisco.

“El doctor al final muere y su secretaria las donó o vendió al National Museum of Women in the Arts de Washington. Son cartas que nadie había trabajado y publicado”, aseguró.

Su valor, explicó, es que Frida las escribió de adolescente, cuando estaba en la preparatoria en México y son cartas donde ella le anuncia que verá por primera vez a Diego Rivera y le dice a su madre Matilde que asistirá a una conferencia del artista.

Cuenta que en el segundo grupo de las cartas habla de una mujer ya casada con el pintor, y a quien acompaña durante sus viajes por Nueva York y San Francisco, producto de dos murales que le encargaron en dichas ciudades.

Según el experto, a partir de estos 54 documentos la crítica hacia la pintora tendrá que redefinirse.

