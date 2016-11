Pachuca

Raúl Camacho Baños, alcalde de Mineral de la Reforma, aseguró que el pasado viernes culminó la etapa de entrega-recepción de la administración municipal, por lo que ahora la contraloría interna investigará las irregularidades encontradas con tal de deslindar responsabilidades.

Todas las anomalías son conducidas a las instancias judiciales correspondientes para el ejercicio de la acción de la justicia, aseguró durante conferencia de prensa a 60 días de tomar protesta como alcalde.

“De ser necesario se dará intervención a las autoridades administrativas correspondientes o en su caso solicitar la mediación de los órganos jurisdiccionales competentes”, dijo y agregó que el escrutinio no ha concluido ya que continúa la revisión ramo por ramo.

Camacho Baños, acompañado del secretario general Pedro Pérez Flores y José Salinas Córdova, abogado del ayuntamiento, manifestó que la actual administración cuantifica la deuda que dejó Filiberto Hernández Monzalvo.

“Por eso invitamos al expresidente municipal para que aclarara y solventara”, sin embargo no asistió a la comparecencia del pasado viernes en la alcaldía.

¿Y la denuncia penal vs Fili?

Camacho Baños no dio montos sobre las observaciones ni aclaró si presentará denuncia penal contra Hernández Monzalvo, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En cambio, resumió las irregularidades encontradas: administración en ceros y deudas contraídas; no se reportó ISR desde el año anterior por 30 millones de pesos; así como más de 200 obras inconclusas, con un faltante de 30 millones de pesos.

Además, descartó que la administración de Hernández Monzalvo haya dejado un techo financiero de 35 millones de pesos. “No hay tal dinero, la invitación a los exfuncionarios es que deslinden responsabilidades sobre quien deben de caer”.

Añadió que encontró vacíos de información que intentó cubrir con los instrumentos que proporciona la ley y obtuvo respuestas parciales o un silencio absoluto.

“Estamos documentando las cosas para que el ciudadano tenga la certeza que no tenemos nada que esconder y no tapamos a nadie, lo único que hacemos es nuestro trabajo”, declaró el edil.

Quien acudió en representación del expresidente municipal el pasado viernes no acreditó con un poder notarial que representaba a Hernández Monzalvo, por lo que no se trató nada. El exalcalde priista “si no tuviera algo que esconder estuviera aquí”, concluyó Camacho Baños.

