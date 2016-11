Organizado por la promotora cultural Everarth; confluyeron cuatro bandas en ocho presentaciones en diferentes cafés de Pachuca

El jueves concluyó el primer Circuito Independiente de Jazz organizado por la promotora cultural Everarth, en ese espacio confluyeron cuatro bandas jazzistas en ocho presentaciones en diferentes cafés de Pachuca

La racha de miniconciertos, realizada del 8 de septiembre hasta el 3 de noviembre cada jueves, fue cerrada por el grupo Ensamble Jazzista del Estado de Hidalgo en Radio Express Café; la agrupación interpretó temas como “Bésame mucho”, “Como si fuera esta noche” y “La última vez”.

También formaron parte de ese proyecto las bandas The Charlie Experience, grupo El Vacío y Gil Varekai, los cuales van desde el jazz clásico hasta el contemporáneo y experimental.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, Kirely Macedo, directora general de Everarth, explicó que ese primer circuito surgió a raíz de los ideales de la promotora, que en un intento de buscar apoyar la escena cultural independiente en la ciudad, se dieron cuenta que el jazz se encuentra en despunte, por lo que mediante una convocatoria vía redes sociales invitaron a grupos locales a formar parte de ese proyecto.

Indicó que ese evento no pretende ser una competencia indirecta con el festival internacional, aunque sí busca ser otra plataforma que impulse el trabajo de jazzistas.

“En Pachuca, los ciudadanos deben saber que hay espacios y artistas talentosos que por falta de publicidad o lugares no llegan a su destino, que es fortalecer la riqueza multicultural que hay en nuestro estado.”

Aunque la experiencia de ese primer circuito fue extraordinaria y reconfortante, apuntó que no planean otra edición de jazz, pese a eso sí pretenden seguir con el formato de circuitos y reveló que como tema tentativo, para inicios del siguiente año, el teatro podría ser el protagonista con una serie de montajes en distintos puntos de la ciudad.

Manifestó que continuarán trabajando de la mano con locatarios de restaurantes y cafés para continuar llevando la cultura a la ciudadanía, y aunque el segundo circuito se encuentre un poco lejos, disponen de una amplia cartelera, como la presentación teatral que se realizará el 25 de noviembre en Artiguo Café por parte del grupo Demediado Hidalgo.

Por último, invitó a artistas y público en general a seguir formando parte de ese y otros proyectos que ostenta la promotora, mencionó que están abiertos a nuevas propuestas, por lo que espectadores y artistas pueden expresar sus opiniones por medio de sus redes sociales.

Ensamble Jazzista

del Estado de Hidalgo, The Charlie Experience, grupo El Vacío y Gil Varekai fueron las agrupaciones involucradas en ese proyecto

del Estado de Hidalgo, The Charlie Experience, grupo El Vacío y Gil Varekai fueron las agrupaciones involucradas en ese proyecto La cuota

de recuperación fue de 60 pesos

de recuperación fue de 60 pesos No planean otra

edición de jazz, pero sí un segundo circuito de teatro

