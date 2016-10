Pachuca

Los casos de feminicidios se elevaron a un total de 18 en lo que va del año, cuyos escenarios se presentan en 15 municipios de la entidad.

Con base en datos de la titular de la fiscalía de atención a los delitos de género Luz Ramírez Pérez, en lo que va del año se contabilizaron de forma oficial 18 delitos de ese tipo.

De acuerdo con las investigaciones al respecto, el número máximo de casos de feminicidio en un solo municipio es de dos, donde figuran tres demarcaciones: Pachuca, Tizayuca y Atotonilco de Tula.

Mientras que en otros 12 municipios registran un caso relacionado a muertes de mujeres con características de feminicidio.

La fiscal mencionó que desde la tipificación del feminicidio en Hidalgo, en abril de 2013, el promedio anual de esos delitos es similar.

Lo anterior se describe como: 11 feminicidios en 2013 (de abril a diciembre), 19 durante 2014, 20 en 2015 y 18 de enero a septiembre de 2016.

La funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH) manifestó que a la fecha no hay casos pendientes que se relacionen con feminicidio.

Tenemos registrados estos 18 casos, algún otro que tengamos pendiente para establecer si se trata o no de feminicidio, pues no, por el momento no