Confirma Pascual Charrez presencia del Ejército en San Juanico

Ixmiquilpan

El alcalde de Ixmiquilpan Pascual Charrez Pedraza negó la presencia de grupos armados en el polígono de San Juanico, además confirmó que de manera coordinada con la Policía estatal y el Ejército han implementado varios operativos en la zona.

Si algo ocurriera “ya los hubiéramos agarrado”, enfatizó el edil al ser cuestionado por este medio sobre la situación que prevalece en ese lugar.

Dijo que se han realizado cuatro operativos sorpresa en los cuales han participado las policías federal, estatal y municipal, incluso el Ejército, en la zona de El Mandho, sin encontrar personas armadas.

Lo anterior luego de darse a conocer mediante videos la supuesta presencia de hombres con armas de alto poder en las tierras que disputan integrantes de la pequeña propiedad y comuneros.

Aclaró que ya existe un resolutivo por parte del tribunal unitario a favor de los de la pequeña propiedad, al tiempo que lamentó que el grupo contrario (los comuneros) no quieran acatar y respetar la ley.

Sobre las declaraciones que hizo el diputado Cipriano Charrez al señalar que sí hay grupos armados y que la subsecretaría de gobierno proporcionó las armas, dijo: “A mí no me consta eso, yo tengo que verlos, insisto, hemos hecho los operativos y no hemos encontrado nada”.

Manifestó que su gobierno ha contribuido a que la situación se normalice, aunque aclaró que el trabajo más importante es la coordinación de los poderes federal, estatal y municipal.

Contundentemente dijo que el Tribunal Unitario Agrario resolvió una parte del problema, un mandato de ley en donde se le da la razón a los de la pequeña propiedad, a quienes la instancia les reconoce sus derechos.

Precisó que ahora le corresponde a quienes defienden el régimen comunal respetar la ley. ASimismo enfatizó que su gobierno será respetuoso de las decisiones y que en los próximos días iniciará unas mesas de diálogo, a pesar de que el resolutivo es claro.

“Lo que sigue ahora es una gestión de voluntades para sentarnos en una mesa en donde participemos todos los involucrados, el gobierno federal a través del tribunal, el estado por medio de la Secretaría de Gobierno y el presidente municipal. En ésta deben estar también representantes del Ejército, de la Policía estatal y los involucrados, con la ley en la mano, y tras el resolutivo del tribunal hacerle ver a quienes no acaten la ley que se actuará conforme a derecho.”

