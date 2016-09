Congreso acerca a niños a la materia

En el marco de las actividades del 51 Congreso Nacional de Química, también es realizado el Festival de Química, un espacio para alumnos de nivel básico en el que la intención es explicar los usos de la química en la vida diaria.

Benjamín Velasco Bejarano, presidente de la Sociedad Química de México AC (SQM), explicó a Libre por convicción, Independiente de Hidalgo que esa actividad es específicamente para niños y niñas.

La idea es mostrar experimentos de la química, en donde los pequeños puedan acercarse a este tema y que reconozcan que la química está prácticamente en la vida diaria, en lo que vestimos y comemos y que tengan una interacción cercana.

De igual forma buscan inducir a las y los niños e inculcarles una ciencia como la química que puede ser una opción para estudiar en el futuro. Durante la actividad les proporcionan una bata de laboratorio para que visiten diferentes experimentos.

El Festival de la Química es también auspiciado por la American Chemical Society, que a través de un convenio magno que existe con la SQM, realiza ese evento que, de acuerdo con el presidente, ha sido exitoso.

Las escuelas de la misma región donde se lleva a cabo el congreso pueden asistir, conocer un poco más y recorrer la tabla periódica monumental en donde a cada uno de ellos se les explica el elemento del que estamos hablando y cuál es su aplicación en la vida diaria.

El 51 Congreso Nacional de Química y el 35 Congreso Nacional de Educación Química cerrará sus actividades hoy con la conferencia plenaria de clausura “FLP chemistry: New avenues in synthesis and catalysis” impartida por Douglas W Stephan, profesor investigador de la Universidad de Toronto, Canadá.

Comentarios