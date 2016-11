Pachuca

María Luisa Pérez Perusquía, presidenta del Congreso de Hidalgo, reconoció que el Poder Legislativo presenta pasivos por seguridad social y pago de impuesto sobre la renta (ISR) por 6 millones de pesos.

“Entramos en un proceso de entrega-recepción, efectivamente hay algunos pasivos detectados en el Congreso que han sido informados”, declaró la legisladora a medios de comunicación.

Una vez concluida la cuenta pública 2016, corresponderá a la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH), la cual depende del Congreso del estado, el análisis de ese ejercicio, agregó.

“Parcialmente hemos informado del proceso, ya que no hemos concluido, no hay ninguna restricción en ese sentido, estamos abiertos: lo que se encontrara lo publicaríamos, no hay razón para no hacerlo.”

Pérez Perusquía señaló que el Congreso no pedirá un préstamo. “Tenemos que ver la forma en que se asumirán esos pasivos porque son ineludibles, se tienen que pagar, pero no tenemos ningún tipo de endeudamiento”.