Congresos, obligados a legislar a favor de matrimonios igualitarios

La legislación sobre el matrimonio igualitario tarde o temprano se terminará dando a pesar de las resistencias de los congresos de las entidades, manifestó Leticia Bonifaz Alfonzo, directora general de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior lo refirió durante la conferencia “Estereotipos y discriminación”, la cual impartió en el auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).

Sin embargo, puntualizó que las posibilidades en un sexenio sobre ese tema se dan al inicio o hasta el final, debido a que se teme a las reacciones de ciertos grupos, particularmente de la Iglesia.

Dentro del sector político, uno de los posibles referentes de esa oposición podría ser el Partido Encuentro Social (PES), ya que según la conferencista su formación básicamente se compone de creyentes evangelistas, que son de los más reticentes que podrían pensar que eso tiene un efecto social adverso.

Respecto a la legislación, en lo referente al tema de la procreación, expuso que hipotéticamente las mujeres mayores de 40 años o alguna persona adulta mayor no podría casarse por que no cumple con ese fin ante el riesgo por la edad de poder tener un hijo.

Indicó que el tema no es buscar otra figura para el matrimonio, ya que esa es contemplada por el Estado, no por la Iglesia.

“Tenemos ya desde Juárez clarísima la idea del Estado laico, entonces el Estado decide qué se hace en el ámbito de la legislación civil, es el código civil el que va a cambiar, ninguna disposición religiosa, por lo que yo creo que en un Estado laico no habría afectación para esos grupos.”

Detalló que es preocupante que no solo Hidalgo sino que varios estados se opongan a hacer esos cambios, y refirió que en entidades con pasado más conservador dentro de su sociedad las comisiones de derechos humanos deben ser más activas que en otros lugares con una sociedad presuntamente más abierta.

A finales de septiembre, la presidenta de la junta de gobierno del Congreso local Luisa Pérez Perusquía manifestó que la legislatura local no estaba obligada a reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo tras la inconstitucionalidad decretada por la SCJN, respecto a la figura de discriminación en contra de ese grupo.

En ese sentido, ministros dictaminaron que los artículos octavo, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo son inconstitucionales por ser discriminatorios, debido a que limitan el matrimonio a un solo hombre con una sola mujer.

A partir de un amparo promovido ante la SCJN, a principios de octubre se celebró en Hidalgo la primer boda civil entre dos hombres.

Comentarios