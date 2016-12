Consigue boxeo femenil cuatro bronces en Nacional

Pachuca

El boxeo femenil logró cuatro preseas de bronce para la delegación estatal durante el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2016, que se disputa en el Comité Olímpico Mexicano (COM) y que hoy llega a su fin tras una semana de competencias.

El presidente de la Asociación Hidalguense de Boxeo Amateur Adolfo Contreras Jurado informó que las peleadoras que subieron al ring fueron Brenda Morales, Brenda Ronzón, Alejandra Rosas y Channel Navarro.

El dirigente indicó que en las semifinales en las que participaron las pugilistas había expectativa de llegar al menos a dos finales, no obstante, consideró que el jueceo afectó a las hidalguenses, que se quedaron con los terceros lugares antes mencionados.

Hoy culminarán las actividades en el COM con el cierre de las categorías varoniles, donde Hidalgo busca subir al podio.

Posterior a ese torneo, el cual es el más importante a nivel amateur del país, el grupo regresará a Pachuca para continuar con sus entrenamientos de cara a las competencias del próximo año.

Contreras Jurado comentó que dependerá de la Federación Mexicana de Boxeo si en 2017 continúa el Festival Olímpico o si regresa la Olimpiada Nacional, toda vez que este año, por desacuerdos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) esa disciplina no participó en el Sistema Nacional de Competencias.

