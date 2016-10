Pachuca

El gobierno del estado revisará esta semana las mejoras y cambios que podría sufrir el sistema integrado de transporte masivo Tuzobús, para ello realizará una consulta ciudadana.

El gobernador Omar Fayad Meneses detalló que existen tres opciones que van desde lo más severo a lo menos gravoso. “Lo más drástico es quitarlo, pero soy de la opinión que ya se hizo una inversión importante, pensando en la gente más pobre.”

La segunda opción, dijo, es un sistema que, corrigiendo algunos detalles, puede ser un gran servicio; y la tercera es cambiar de BRT (bus rapid transit) a BRS (bus rapid service). “No me gusta tanto la opción porque se requiere una gran inversión y tampoco podemos aguantarla, yo no podría gastarle otros 900 millones al Tuzobús, no en este momento.”

Fayad dio a conocer que harán una consulta sobre ese tema donde participen usuarios, principalmente de Pachuca, “hay que preguntarle a la gente qué es lo que ve. Donde puedan emitir una opinión y con base en esa opinión tomemos una decisión importante”.

Indicó que la mejor opción es revisar a fondo los detalles, corregir y reordenar, “a lo mejor en algunas partes se quita la confinación del carril específicamente, en otras se corrigen los polígonos geométricos, en otras se alinea.

“Podemos hacer un carril más en el bulevar Felipe Ángeles, esto puede dar una viabilidad a mucho menor costo con una revisión de rutas alimentadoras, para que realmente el Tuzobús pueda estar a la altura y las circunstancias de lo que pide la gente de Pachuca.”

Ayer informó que esta semana darán a conocer el estudio de movilidad para iniciar una consulta pública.

Activistas exigen consulta

Isabel Martínez, activista contra el Tuzobús y representante de la organización Ser Pueblo, manifestó que el Ejecutivo debe abrir el vínculo sociedad-gobierno para aterrizar la propuesta que funcionará para mejorar el transporte masivo; asimismo reiteró la posición de las organizaciones para que ese sistema sea retirado.

En entrevista señaló que el gobierno debe abrir el canal para escuchar las demandas ciudadanas sobre el transporte. “El problema también está en la economía, en las madres que tienen que pagar pasaje de tres hijos, los traslados son más largos en tiempo, es una cuestión que se tiene que consultar”.

Agregó que distintas organizaciones civiles han respaldado la propuesta de que el Tuzobús sea completamente modificado y atienda a una nueva propuesta que emane del diálogo entre usuarios y gobierno.

“Eficiente, eficaz, con calidad e inclusivo” son las características que debe tener el transporte en Hidalgo, subrayó; además rechazó que deban regresar las rutas anteriores ya que tampoco eran funcionales.

Recordó que ella y otros activistas participaron en las mesas de diálogo del Tuzobús en la pasada administración de gobierno, y expuso que nunca llegaron a un acuerdo para hacer funcional ese sistema de transporte.

Desde principios de año las organizaciones contra el Tuzobús recabaron más de 5 mil firmas para que baje la tarifa, entregaron al Congreso local un oficio en donde explicaron las razones del porqué ésta debe ser de cinco pesos.

Luego hubo manifestaciones por desacuerdo con la distribución de Urbans y la operación del sistema masivo, incluso vecinos de varias colonias tomaron algunas unidades, en respuesta el exgobernador Francisco Olvera ordenó el regreso de las rutas.

