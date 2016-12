Continúa operativo de tránsito a motociclistas en Tulancingo

Autoridades en la materia detuvieron a 38 motoristas que no portaban casco

Tulancingo

La dirección de Tránsito de Tulancingo realizó un operativo en diversas zonas del municipio para infraccionar a motociclistas que no portaban casco, no tuvieran licencia vigente y/o no circulan sin placas, dando continuidad al operativo que realiza desde el inicio de la administración municipal encabezada por Fernando Pérez Rodríguez.

Ese operativo se realiza de forma permanente, derivado de diversos accidentes suscitados en la ciudad; hace aproximadamente dos meses la dirección de Tránsito municipal exhortó a la ciudadanía a respetar el reglamento de tránsito.

El director de Tránsito y Vialidad municipal Juan Carlos Lazcano indicó que ese operativo se ubicó en diferentes calles de la ciudad, con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad de los tulancinguenses y evitar infracciones.

Durante esa acción detuvieron a 38 motociclistas que no portaban casco, quienes fueron infraccionados de acuerdo con el artículo 79 del reglamento de tránsito y vialidad; asimismo 23 unidades fueron remitidas al corralón por faltas en su documentación.

El funcionario indicó que por no portar licencia de motociclista vigente, tarjeta de circulación y/o placas se remite al corralón la unidad; también se toma el número de serie y se sube a Plataforma México para poder verificar el estatus de la propiedad.

Juan Carlos Lazcano refirió que la multa por no portar casco corresponde a una infracción de 250 pesos, y 125 si se paga dentro de los tres primeros días hábiles.

Pese a los llamados realizados por autoridades y el conocimiento del riesgo al no portar el casco, un porcentaje mínimo continúa renuente a cumplir con lo establecido en el reglamento de tránsito municipal: tres de cada 10 motociclistas no usan el casco de seguridad y, en muchas ocasiones, tampoco los acompañantes.

La dirección de Tránsito reitera a la población la invitación a respetar los señalamientos y la reglamentación en beneficio de su integridad y su bolsillo; “Tulancingo siempre ha participado en los programas y un claro ejemplo es el Uno por uno, ahora es momento de continuar y aplicar el paso peatonal en las esquinas, el portar el casco para el caso de los motociclistas, respetar los espacios para personas con discapacidad”, concluyó el funcionario.

