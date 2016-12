Continuidad de La Volpe con América, en duda

Osaka

La continuidad del técnico argentino Ricardo La Volpe con el América es, por el momento, una incógnita, pues ésta se resolverá luego de su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA y de la final del torneo Apertura 2016 de la Liga MX.

“No es una cuestión mía, yo declaré que en diciembre me sentaré a ver si sigo o no sigo”, comentó La Volpe a su llegada a la ciudad de Osaka, Japón, donde el equipo debutará en el Mundial de Clubes el domingo.

Dejó en claro que todo quedará solucionado, “cuando termine esto (Mundial de Clubes), aún falta la final (en México)”, pero destacó que los resultados del equipo ahí están, aunque será la directiva la que al final haga su evaluación, “y la tiene que hacer terminando todo esto”.

Del certamen a disputarse en Japón, el estratega puntualizó que no es una revancha luego de la pronta eliminación del equipo el año pasado, y comentó que además de representar a un club como el azulcrema, los jugadores deben defender al balompié mexicano.

“La palabra revancha ni me va ni me viene, creo que algunos (jugadores) que vinieron vuelven a estar, otros no. Deben demostrar no solo por América, la afición, directiva, cuerpo técnico o ellos mismos, sino qué es el futbol mexicano”, manifestó.

Aseguró que la disputa del torneo de clubes será un parámetro, “un equipo que salió campeón que va a enfrentar a otros que salieron campeones, tenemos que demostrar del futbol mexicano dónde estamos, es una vista mundial y eso hay que tomarlo con mucha seriedad”.

