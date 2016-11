Corrupción en aumento; prevalece por impunidad: encuesta

Pachuca

De nueva cuenta los mexicanos externaron la falta de credibilidad de las autoridades al señalar que en los últimos meses la corrupción aumentó y que ésta prevalece ante la impunidad y falta de sanciones a quienes la cometen.

Con base en la encuesta Transparencia y Rendición de Cuentas, empleada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), perteneciente a la Cámara de Diputados, indica que en el último año 70.9 por ciento de las personas encuestadas manifestó que la corrupción en el país aumentó.

Subrayando que no existen cambios en ese problema, 25.1 por ciento consideró que continúa igual, mientras que 3 por ciento se tornó optimista al respecto y señaló que disminuyó.

A ese panorama, la encuesta también expone que a aquellos que generan y continúan con los actos de corrupción no se les castiga nunca en México, eso bajo la opinión de 56.8 por ciento de los encuestados.

Otro 32.2 por ciento expuso que solo en ocasiones se les llega a sancionar a responsables de actos de corruptela, mientras que solo 10.6 por ciento opinó que siempre.

Complementando esa mirada de insatisfacción en la transparencia de las autoridades, ante la pregunta de cuál es la razón para que prevalezca la corrupción, la mayoría, traducida a 38.5 por ciento, indicó que es debido a la impunidad o falta de sanciones.

En otras opciones, 26.1 por ciento consideró que es debido a la pobreza y desigualdad, 17.3 por ciento opinó que es porque hay más crimen organizado; 13.1 por ciento dijo que la causa es por la falta de oportunidades.

Sumado a lo anterior, la mayoría de los encuestados señalaron a México como negligente en el combate a la corrupción, ya que 37.9 consideró que se hace poco en la materia, mientras que 11.6 por ciento expresó que se hace mucho.

A su par, 80.6 por ciento señaló que la corrupción vivida en el país es el principal factor de que exista pobreza y desigualdad.

Ante el escenario de la corrupción, la encuesta preguntó al público cuál es el principal motivo por el que muchas veces no se denuncian esos actos en el país, a lo cual se respondió que eso se debe principalmente al miedo a represalias, opinión que se manifestó en 39.5 por ciento.

En segundo sitio se encontró que no se denuncia porque el sistema protege a los corruptos, esto con 31.7 por ciento, mientras que 18.8 apuntó que emitir una denuncia no sirve, mientras que 9.5 por ciento refirió que no se hace por falta de tiempo.

