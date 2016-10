Aguascalientes

Un equipo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), que pertenece al Tecnológico Nacional de México (Tecnm), creó First School App, una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada para ser una herramienta auxiliar en el aprendizaje de inglés en menores de nivel preescolar.

“La aplicación está basada en el aprendizaje significativo, que es el concepto de juegos y pruebas. Actualmente nuestra aplicación se encuentra en la Play Store, ya contamos con cerca de 500 descargas y 83 comentarios, y se ha estado implementado en instituciones educativas como apoyo a los docentes, aunque en realidad está diseñada para los padres de familia y sus niños pequeños de tres a siete años”, comentó Ricardo Ruvalcaba, uno de los cinco estudiantes que diseñaron la aplicación.

Aseguró que la idea del proyecto nació de la curiosidad, cuando uno de los integrantes del equipo observó cómo un padre de familia le dio el teléfono celular a su hijo para que se entretuviera, fue esa inquietud del infante la que los impulsó a desarrollar una app en la cual las y los menores pudieran divertirse y aprender al mismo tiempo, para que así no pierdan su tiempo en aplicaciones o juegos que no ofrecen ningún aporte a su formación inicial.

“Didácticamente investigamos […] los tipos de aprendizajes, y el que más se apegaba a nuestra aplicación, para poder desarrollarla más fácilmente, era el método de aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que hace esto?, relacionar la vida cotidiana con los conceptos de nuestra aplicación y ahí lo pueden aplicar en la vida diaria”, apuntó Ricardo Ruvalcaba.

Detalló que para el desarrollo de First School App, el equipo investigó temáticas en las cuales pudieran estar interesados los niños, se analizaron y desarrollaron las imágenes, asimismo se definió el tipo de audio y los sonidos idóneos para ser implementados; por ejemplo, en el caso de los animales, sus nombres se pronuncian en español e inglés y se incluyen los sonidos que emiten para que puedan identificarse más fácilmente, además se buscó la validación de potenciales clientes para ver las mejoras que se le podrían hacer a la aplicación.

“Como la aplicación es didáctica se maneja un juego que es el memorama, el cual estimula la parte de retención del niño, aprendiendo conceptos al relacionarlos con imágenes. Al abrir el par le menciona el audio de esa imagen en ambos idiomas”, precisó.

Con First School App, los infantes están en posibilidades de aprender el abecedario, números, figuras, partes del cuerpo y animales, además está trabajándose en una actualización para agregar otras funciones, como el aprendizaje de las carretillas, que es importante para que los niños empiecen a aprender a leer, y otra herramienta que pretende incluirse es una función de operaciones básicas en matemáticas. Ambas seguirán siendo bilingües.

“Uno de los objetivos de esta aplicación es que forme parte del sistema de escolaridad en instituciones públicas y privadas para que ya la empiecen a trabajar y que sea la base de proyectos de educación en cuanto a formas educativas”, concluyó el estudiante del ITA.

“La aplicación está basada en el aprendizaje significativo, que es el concepto de juegos y pruebas. Actualmente nuestra aplicación se encuentra en la Play Store, ya contamos con cerca de 500 descargas y

83 comentarios”

Comentarios