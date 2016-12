Crece tensión entre tianguistas y vecinos de San Antonio

Ixmiquilpan

Vecinos del barrio de San Antonio, en Ixmiquilpan, pidieron la reubicación de tianguistas al considerar que son demasiados los problemas que generan, por lo que ultimaron a los comerciantes y al gobierno local.

Desde hace semanas, por medio de un un oficio, el delegado municipal de dicho barrio Alfredo Meza Vázquez informó al ayuntamiento que derivado de una asamblea vecinal se acordó que no se autorizara la instalación a la Unión de Comerciantes Tianguistas los días 23, 24 y 25 de diciembre.

Lo anterior debido a que vecinos del barrio están inconformes por las irregularidades que los tianguistas ocasionan, como el congestionamiento vial, generación de basura y no cumplir el horario.

Amenazaron al ayuntamiento que de no acceder a la petición “tomarán otras medidas”.

Además, en dicho oficio solicitaron la reubicación del tianguis a partir de enero, ya que así fue acordado en asamblea de vecinos.

Líderes de comerciantes de Ixmiquilpan se reunieron con el alcalde Pascual Charrez Pedraza el 24 de noviembre, donde participó Alfredo Meza Vázquez; ahí pidieron al alcalde negar el permiso de instalar el tianguis al líder Jorge Lagunes, por las razones expuestas.

Luego de negarle el permiso al líder de los tianguistas, Lagunes reclama a la presidencia municipal que reconsidere la resolución, ya que “todos tienen derecho a trabajar”.

Pese a la insistencia de Jorge Lagunes, el acuerdo que niega a los tianguistas instalarse los días mencionados se selló, tanto en una minuta de trabajo como en un oficio firmado, y fue avalado por autoridades municipales, líderes de comerciantes y la delegación del barrio de San Antonio.

