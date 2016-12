Credencializa Pachuca a más de un centenar de ambulantes

Pachuca

Durante tres días, la presidencia municipal de Pachuca credencializó a 111 ambulantes, los cuales podrán vender sus productos en el primer cuadro de la capital hasta el 7 de enero, cuando serán reubicados.

Sin embargo, los ambulantes que así lo deseen aún pueden acudir al patio de la casa Rule donde fue instalado el módulo, informó Ernesto Samperio Vergara, encargado de credencialización de recursos humanos.

“Si hay la necesidad de credencializar a alguien más, no cerramos la puerta”, explicó durante entrevista.

Detalló que ya cuentan con su credencial 21 ambulantes pertenecientes a la Unión de Comerciantes del Centro Histórico, y 40 integrantes de Mercantes Independientes del Centro de Hidalgo.

Así como siete ambulantes pertenecientes a Mercantes de la Familia Peña, 22 de Comerciantes Unidos de las calles Morelos uno y dos, además de 21 informales que no pertenecen a ninguna organización.

El 30 de noviembre inició la credencialización de comerciantes, quienes pueden permanecer en el centro desde el 29 de noviembre y hasta el 6 de enero, con tal de aprovechar las ventas de la temporada decembrina, y después serán reubicados a un lugar temporal.

Los ambulantes que no tengan esa credencial con fotografía y no estén en el convenio serán retirados por la alcaldía en los días próximos.

Comentarios