Critica Vicente Fernández la política de Trump

Por tercera ocasión en menos de tres meses, el cantante mexicano Vicente Fernández regresó ayer a las redes sociales para apoyar la candidatura de Hillary Clinton y, en esta ocasión, para vapulear a Donald Trump por su inexperiencia política.

“El señor no ha tenido ningún puesto político y para llegar a la presidencia se necesita que hayan pasado por muchos puestos”, afirmó Chente, vestido de traje oscuro, con el pelo blanco y luciendo un prendedor con el logotipo de la campaña presidencial de Clinton.

“Si no, yo me metía a torero, me gusta mucho, pero me cuelga un toro”, remató el cantante sonriente en tono irónico.

“¿Quieren un presidente bueno? Vayan a votar… Hillary Clinton la siguiente presidenta de los Estados Unidos”, enfatizó.

El video de la leyenda viviente de la música mexicana fue divulgado por la campaña de Clinton como parte de una ofensiva con mensajes de celebridades latinas y estadunidenses, que ha incluido a Los Tigres del Norte, Katy Perry y Beyoncé.

En su nuevo mensaje, Fernández expresó su admiración por Clinton como una mujer “muy luchadora” y pide a sus compatriotas mexicanos y a los latinos dejar atrás la “flojera” y acudir a las urnas el 8 de noviembre.

Hace unos días el cantautor mexicano ratificó su respaldo por la candidatura presidencial de Clinton en un nuevo video en el que hizo un llamado al electorado a votar “por la mejor opción.

“Recuerda a tus familiares y amigos que tienen que salir a votar porque Hillary Clinton ocupará la presidencia de Estados Unidos”, indicó Fernández.

El 21 de septiembre salió de su retiro para anunciar su apoyo a la candidatura de Clinton, a quien le dedicó y le cantó un corrido en el que pide apoyo a las y los mexicanos y latinoamericanos en favor de la candidata demócrata.

