Cuestiona Morena autorización de patentes de notarios

Pachuca

Abraham Mendoza Zenteno, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que pese a que el gobierno de Hidalgo aseguró que combatiría la corrupción no hizo nada contra las patentes de notarios públicos otorgadas en la recta final de la pasada administración.

“Tenemos un gobierno que lleva tres meses y aunque su discurso principal fue el combate a la corrupción no lo vemos, arrastra problemáticas que puede resolver, como la entrega de notarías de una manera irresponsable e ilegal”.

El dirigente partidista consideró que el actual gobierno tiene la capacidad de impedir tal situación.

“Eso no es cacería de brujas, sino combatir la corrupción de verdad y el discurso principal de las autoridades es acabar con esto pero no tienen el valor de decir ‘va para atrás porque no debe hacerse’”.

En la recta final de su administración, el exgobernador Francisco Olvera Ruiz otorgó 28 patentes de notarios públicos, entre titulares y adscritos, publicadas en el Periódico Oficial de Hidalgo mediante alcances.

Durante rueda de prensa, el dirigente del partido cuestionó la asignación de notarías públicas, el nombramiento del procurador General de Justicia, así como el funcionamiento del transporte masivo Tuzobús.

Además, Mendoza Zenteno informó que el diputado local y servidores públicos de Morena donan 50 por ciento de su salario para construir instituciones de educación y analizan la posibilidad de edificar una de ellas en Chilcuautla, donde ese partido gobierna.

“Evaluamos cumplir en Chilcuautla para sacar adelante este compromiso y saber qué tipo de escuela es necesaria”, dijo y agregó que las aportaciones de los funcionarios públicos emanados del partido en Hidalgo son canalizadas a otros estados del país.

Comentarios