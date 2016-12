Pachuca

Parte de la comunidad artística y cultural del estado cuestionó el anuncio del gobernador Omar Fayad sobre la creación de la secretaría de cultura en la entidad, calificándola de innecesaria.

Libre por convicción, Independiente de Hidalgo platicó vía telefónica con el dramaturgo Enrique Olmos de Ita; Jonathan Rebolledo, del Foro Escénico 330; y Ana Liedo Lavaniegos, productora del grupo Ciartes Y Si, quienes expresaron su opinión sobre la decisión del Ejecutivo estatal.

“Me parece un desacierto total, en su mandato nombra a este señor Olaf como su enlace cuando en realidad estaba presentando a su secretario de cultura; en teoría presupone más burocracia, más allá de los recursos lo importante es quién está en la secretaría para qué quieres una secretaría de cultura si con un órgano más pequeño no solucionaste los problemas reales que hay”.

Olmos de Ita declaró que el anuncio de la secretaría ha generado más incertidumbre, ya que la gente no sabe si se requerirán más recursos, si se generarán más direcciones o si el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cecultah) perderá los edificios que tiene a su resguardo.

“Esto es el mecanismo de trabajo de este inoperante gobernador en materia cultural… es un priista y yo no les creo a los priistas, debió nombrar un inmediato gestor cultural y fortalecer al Cecultah, pensar a mediano plazo, generar la secretaría, pero con un organismo fortalecido y con un presupuesto más amplio, de qué nos sirve una secretaría de cultura si no va a tener dinero… este gobernador sigue siendo una decepción absoluta en materia cultural”.

Por su parte, Jonathan Rebolledo expresó que quizá lo más afectado por esa decisión serán algunos programas que el Cecultah llevaba a su cargo, como el Teatro escolar o Alas y raíces.

“Aunque vaya a tener la base de un consejo de cultura, me parece que no era necesario crear la secretaría, de hechos nosotros estábamos en la mejor disposición de presentarle a Olaf Hernández Sánchez, al gobernador y al consejo de cultura algunas propuestas o acciones viables para que se pudiera trabajar tanto hacia la ley de cultura a nivel nacional, como hacia el estado”.

Sobre si el enlace del gobernador Olaf Hernández Sánchez ocuparía el cargo de secretario de cultura, Rebolledo señaló que al frente de una secretaría debería estar un gestor cultural que esté empapado en la cultura.

“Me parece que no es una persona que esté completamente constituida a una gestión cultural, que es lo que nos hace falta… al evento de Teatro escolar llegó tarde y quería entrar a media función de teatro; debe haber un poco más de sensibilidad en cuanto a la persona que se elija, si le van a dar continuidad a Nydia, como parte de la secretaría, creo que ella tiene mayor sensibilidad y entiende las carencias, creo que ella sería un acierto”.

Finalmente, Ana Liedo Lavaniegos, productora del grupo Ciartes Y Si, expresó que sea quien sea la persona que elijan para el cargo de secretario de cultura, este debe no solo ver por las necesidades de los creadores de cultura, sino además por las del público en general.

“Percibo una preocupación como latente, que no sea una secretaría de cultura, los compañeros dicen que no debe ser Olaf porque es un político no cultural, que no tiene idea… conmigo no ha hablado aun, de hecho con algunos amigos de la comunidad tampoco”, concluyó.

