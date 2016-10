Culiacán no necesitó toque de queda: ciudadanos no salen de casa

SINEMBARGO

Culiacán

A través de WhatsApp y Facebook habitantes de Culiacán compartieron un mensaje atribuido al programa de radio “Línea Directa”, en el que el gobernador Mario López Valdez declaraba el toque de queda en la ciudad luego que la madrugada del viernes dos unidades castrenses fueran atacadas con una ráfaga de balazos que ocasionó un incendio en la carretera México 15.

En el mensaje del supuesto toque de queda se leía: “Por los hechos ocurridos la madrugada del día de hoy ahora en la tarde que se están suscitando en diferentes partes de Culiacán, y el Municipio de Badiraguato solicito a la población sinaloense proceder a un TOQUE DE QUEDA para que no haya víctimas y no corran riesgos las familias sinaloenses y dejemos hacer su trabajo a las autoridades castrenses que se le suman, ya que implementarán patrullajes por todos los sectores y determinó que sea abierto un toque de queda a partir de las 7:30 p.m. (sic)”.

El mandatario estatal, cerca de concluir su administración, negó haber tomado la decisión de un toque de queda en la capital de Sinaloa.

“Esa nota que están pasando por WhatsApp, donde se dice que un noticiero como “Línea Directa” con algunos periodistas pusieron declaraciones mías donde se daba un toque de queda, es falso totalmente […] Estamos atravesando por un momento difícil, pero eso no significa que haya un toque de queda en Sinaloa”, dijo.

Autoridades estatales llamaron a la población a mantener la calma y continuar con sus actividades de manera normal, sin hacer caso a la información falsa que busca causar miedo y confusión.

