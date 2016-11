Cumple un año asesinato de dos custodios de Cometra

Tulancingo

Pese a las declaraciones de autoridades de la Procuraduría Estatal de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) respecto al seguimiento del asesinato de dos custodios de una empresa de valores, el caso no registra avances significativos.

Fue el 17 de noviembre de 2015 cuando un asaltante disparó por la espalda a los dos custodios, que en ese momento ingresaban a una tienda departamental, para dejar una bolsa con aproximadamente medio millón de pesos en efectivo.

Luego del asesinato contra Jesús Alberto López y Alberto Bautista, los custodios de valores de 30 y 40 años, respectivamente, el ladrón tomó la bolsa con el dinero y huyó del lugar sin ser molestado, pues el ruido en el centro de la ciudad no despertó la alarma de nadie.

Fue instantes después cuando varias personas se dieron cuenta de la situación y avisaron a oficiales de la cercana base de operación, quienes montaron infructuoso operativo.

Hasta la fecha no existe avance en las investigaciones, sin embargo las autoridades a cargo del tema han señalado que sí existe trabajo constante en el caso.

Lo último conocido fue la ruta del delincuente, quien prácticamente cruzó todo el centro de la ciudad para dirigirse a la calle Luis Ponce, según el registro de cámaras de videovigilancia de particulares.

Pese a ello, la pista se pierde en el punto señalado, por lo que tampoco se supo con exactitud la ruta que siguió en su escapatoria o si hubo cómplices en los hechos.

Mientras que los cuerpos sin vida de ambos custodios quedaron en la entrada de la tienda departamental.

