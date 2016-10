Cumple Huracán un año invicto en Pachuca

Pachuca

La presencia de Huracán Ramírez junior no ha pasado desapercibida en la arena Afición, donde, acompañado por Ciclón Ramírez junior y Flyer, cumplió un año invicto tras vencer en la estelar a Maldito junior, Samot y Ámbar.

Los técnicos mostraron su superioridad desde el primer episodio, el joven heredero del Príncipe de Seda encaminó a la ventaja con una variante de hurracarrana sobre Samot, misma estrategia que aplicó Ciclón sobre Ámbar.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos los maleantes emparejaron las acciones, atacaron en superioridad numérica a sus rivales y el primero en caer fue Huracán con un triple castigo a las extremidades; Flyer también fue víctima de la ira y fue abatido con un toque de espaldas.

En la caída definitoria, los científicos pusieron el extra para apoyar al Huracán a alcanzar esta nueva marca; Flyer se lanzó con mortal sobre la Ola Maldita, mientras, sobre el cuadrilátero, el azulado tundió con codazo en reversa a Ámbar, quien cayó fulminado y no pudo quitarse las tres palmadas.

En otro resultado, la dupla técnica de Avenger y Dinamick Black no pudo con la furia de los elementos de la arena Naucalpan, Cadenero Punk y El Enemigo Público, quienes lograron su segundo triunfo al hilo.

