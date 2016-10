Cumplen huelga convocada en Venezuela, a medias

El paro general de 12 horas convocado para ayer por la oposición venezolana se cumplió a medias en Caracas, pues tanto las entidades bancarias como varios comercios y oficinas abrieron sus puertas, aunque las principales vías presentaron menos tráfico que un día normal, según constató la agencia Efe en un recorrido por la capital.

La huelga fue más evidente en muchos centros educativos que estuvieron casi desiertos por la ausencia del alumnado, al igual que las universidades e institutos tecnológicos.

En la populosa zona de Petare, la favela más grande de Latinoamérica, la actividad prácticamente no se interrumpió, según dijeron a Efe habitantes del barrio.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro advirtió el jueves que el gobierno venezolano haría una inspección a las empresas del sector agroindustrial y farmacéutico del país y aquella que secundara la huelga general de 12 horas convocada por la oposición sería “recuperada por la clase obrera”.

Algunos ciudadanos consultados por Efe señalaron que si no trabajan “no comen” y otros indicaron que debían pedir autorización para faltar a su lugar de trabajo.

El paro, que fue convocado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como parte de la agenda de protestas por la suspensión del proceso para activar un referendo para revocar a Maduro, también contó con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.

En su cuenta de Twitter, la MUD escribió que “las amenazas del gobierno no intimidaron a la ciudadanía” y acompañó el mensaje de una gráfica en la que se muestra una de las principales avenidas de Caracas sin tráfico.

