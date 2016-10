Daño patrimonial en Veracruz podría alcanzar los 14 mmdp

El daño patrimonial en las diversas dependencias del gobierno de Veracruz y sus organismos públicos descentralizados durante 2015 es de aproximadamente 14 mil millones de pesos, estimó el diputado local Francisco Garrido Sánchez, presidente de la comisión de vigilancia, informó ayer El Financiero.

El medio explicó que dicha cifra rebasa la que dieron a conocer los diputados locales del PAN, PRD, PT y MC, quienes dijeron que el daño patrimonial de la cuenta pública del 2015 era de 9 mil 231 millones de pesos.

Dijo que Garrido Sánchez mencionó que los 9 mil millones corresponden únicamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero a ello hay que sumarle lo señalado hacia los organismos públicos descentralizados.

Los 14 mil 83 millones de pesos, ese es el presunto daño patrimonial del que vamos a darle a conocer puntualmente a todos los integrantes de la comisión, (…) incluye absolutamente todo, incluyen 9 mil millones de pesos y también incluyen algunas dependencias del estado como lo son la Sedesol, el Instituto de Pensiones que tanto nos había llamado la atención del porque no se podía pagar

, expresó el legislador citado por El Financiero.

En ese sentido, el diputado panista Julen Remeteria del Puerto lamentó que la cifra del daño financiero sea aún mayor de lo que habían informado y justificó la diferencia argumentando que la información de la cuenta pública 2015 no se les había entregado de manera oficial.

Resaltó que esa información fue obtenida por las bancadas de oposición a través de diferentes medios y fue como llegaron a la cifra de los 9 mil millones de pesos, sin embargo dijo que es aún más grave lo declarado por Garrido Sánchez.

El diario además refirió que, a decir del legislador, una de las situaciones que modificó la cifra es que ellos no tenían conocimiento de algunos créditos otorgados al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y que no estaban justificados.

