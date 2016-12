Deben diputados aprobar o corregir presupuesto: Omar Fayad

Los recursos de dependencias que desaparecerán serán reprogramados

Pachuca

Los diputados tienen la decisión, lo que crean que no está bien que lo corrijan, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses respecto a la discusión presentada por legisladores del Congreso local sobre el proyecto del Presupuesto de Egresos 2017.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalaron que el documento contempla recursos para áreas de la administración que serán eliminadas, a lo que el gobernador respondió: “Claro que hay recursos para dependencias que van a desaparecer, así es.

“Cuando desaparezcan las dependencias, si es que ellos aprueban la desaparición, entonces se le tiene que dar destino a través de la figura que se llama reprogramación, no pasa nada, no hay intención de robarse nada”, expresó.

El gobernador encabezó el evento donde entregaron 700 becas a universitarios de distintas instituciones de educación superior de Hidalgo, para estudiar en línea gestión de empresas agroalimentarias en la Universidad de Cádiz, España.

Después del evento, Fayad Meneses aclaró que “no son cheques en blancos, no tiene ciencia, es la cosa más normal y más sencilla”, ya que durante el año se generan diversas cosas con el gobierno federal y gobiernos municipales, por lo que también se hacen reprogramaciones.

El mandatario estatal mencionó que está en manos de diputadas y diputados, “si lo quieren aprobar, yo estaré feliz, les pido que ya lo aprueben para que salgamos de cualquier discusión; y también hay las disposiciones para su discusión y su corrección, esa es la propuesta que les mandamos”.

Exhortó a los legisladores que si lo quieren corregir que lo corrijan, “no lo quieren corregir no lo hagan; lo quieren anular, anúlenlo; lo quieren sacar en tiempo, sáquenlo en tiempo; no lo quieren sacar en tiempo también hay disposiciones que te reservan cómo será si no lo sacan en tiempo; si no lo sacan en tiempo pues usamos el mismo del año pasado, de todos modos habrá que hacer las reprogramaciones del caso, no pasa nada”.

Respetable rechazo de bono

Respecto al rechazo del bono navideño por 150 mil pesos de legisladores hidalguenses, Omar Fayad comentó que es una decisión “muy respetable si ya lo hicieron y si decidirán aceptarlo también estaríamos prestos para ver cuál es la causa que ellos señalan a dónde donarían.

“El hecho es que los diputados hidalguenses no se van a quedar con ese recurso, no estuvieron de acuerdo, no lo querían recibir y los que lo hagan lo van a donar para la gente que más lo necesita”, finalizó.

Comentarios