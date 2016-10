Deben partidos políticos “ajustarse el cinturón” ante escenario de complejidad económica: PES

El líder de las y los diputados federales del Partido Encuentro Social (PES) Alejandro González Murillo advirtió que ante el escenario de complejidad económica que enfrenta el país, los partidos políticos también “se deben ajustar el cinturón” para pregonar con el ejemplo.

Por ello, reiteró su convocatoria a todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión para coadyuvar con el Ejecutivo federal, con la finalidad de que México responda a la turbulencia económica global y a la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

Sostuvo que al Estado mexicano “no podemos atribuirle siempre lo que ocurre en los contextos internacionales o el ámbito nacional”, por lo que enfatizó que Encuentro Social insistirá en su propuesta de reforma constitucional para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos.

En la argumentación de la iniciativa de reforma a los artículos 41 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el GPPES en la Cámara de Diputados, Encuentro Social indicó que resulta contradictorio que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para 2016, todos los rubros importantes registraron disminuciones significativas en su gasto programado, respecto al ejercicio fiscal 2015, no así el que se destina a los partidos políticos, el cual no solo no disminuyó sino que incrementó.

En ese sentido, González Murillo insistió que al plan de austeridad del Ejecutivo federal, hay que sumar una reforma a la Carta Magna que permita eliminar el gasto destinado a partidos políticos.

Aseguró que la ciudadanía exige que se acabe con el financiamiento público que reciben y reclama, no sin razón, que sean los partidos los que busquen allegarse de recursos privados de sus militantes y simpatizantes para que el financiamiento público se canalice a programas sociales de alto impacto en beneficio de la población de escasos recursos.

