Ante la posibilidad de tener solo 91 millones de pesos de presupuesto para el próximo año, el Instituto Estatal Electoral (IEE) deberá ajustarse y habría reducción en programas o actividades del organismo público.

De acuerdo con el consejero electoral Salvador Franco Assad, la propuesta presentada por la Secretaría de Finanzas al Congreso estatal no es definitiva, pues justificarán ante la comisión de hacienda para aumentar recursos.

“Como institución debemos ajustarnos si es necesario, creemos que lo manifestado por nosotros era lo mínimo indispensable, pero sí hay reducción que no es definitiva porque debe ser aprobada por el Congreso estatal y podríamos rescatar algo”, indicó.

El consejo general del IEE aprobó en octubre la propuesta de presupuesto por 103 millones 910 mil 324 pesos; no obstante, la Secretaría de Finanzas solo contempló 91 millones 53 mil 149 pesos.

“Sería insuficiente si nos dan menos, pero debemos adaptarnos y no es motivo para hacer menos de lo que debemos hacer, tendrá que haber reducción en algunos programas o actividad específica y ajustarnos”, apuntó.

En entrevista, el consejero electoral mencionó que en las partidas destinadas a salarios no habrá modificación; al tiempo que explicó que de los 91 millones de pesos, no todo está destinado al IEE.

“A diferencia de otros organismos públicos autónomos, nuestro presupuesto se ve en ocasiones inflado, pero hay que recordar que 40 millones de pesos no son para nosotros, sino son prerrogativas para partidos políticos, de esos 90 millones presupuestados 50 van para nosotros, ese rubro se llama transferencias”, añadió.

De los 91 millones 53 mil 149 pesos, 37 millones 119 mil 531 pesos son para servicios personales; 2 millones 190 mil 372 pesos a materiales y suministros; 11 millones 715 mil 22 pesos serán destinados a servicios generales y 40 millones 28 mil 224 pesos para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

