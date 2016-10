Deberá pagar San Salvador $576 mil a exregidores: TEH

Pachuca

La actual administración municipal de San Salvador deberá pagar aproximadamente 576 mil pesos a integrantes del anterior ayuntamiento, luego que no recibieron el pago correspondiente de aguinaldo y de sus últimos cuatro días laborales.

Lo anterior fue resuelto por el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) después que 12 exasambleístas interpusieron un juicio de protección de los derechos político-electorales por la omisión de pagos de dietas del primero, 2, 3, 4 y 5 de septiembre, así como la parte proporcional del aguinaldo perteneciente al ejercicio fiscal 2016.

El magistrado electoral Jesús García Ramírez presentó el proyecto de resolución ante el pleno del tribunal.

“Parcialmente fundados los agravios de los actores en virtud de que la autoridad responsable no efectuó el pago de las dietas reclamadas, esto es el pago de los días primero, 2, 3 y 4 de septiembre, no así el día 5 en razón de que la constancia de mayoría exhibida por los agraviados les acredita como regidores hasta el día 4 de ese mes”, refirió.

En cuanto a la parte proporcional de aguinaldo, el proyecto aprobado por los magistrados electorales contempla el pago solo hasta el 4 de septiembre.

Por tal motivo, los actuales alcalde y tesorero de San Salvador tendrán cinco días hábiles, a partir de la notificación de la resolución, para efectuar el pago a los exregidores.

Sobre la conducta omisa del expresidente municipal y tesorero, los magistrados electorales dieron vista a la Auditoría Superior de Hidalgo para realizar acciones legales pertinentes y verificar el destino del recurso público no aplicado.

“Con esta propuesta no se prejuzga sobre una cuestión irregular o ilícita, simplemente damos vista a la auditoría para que con sus facultades de investigación se aboque al estudio de dónde quedaron esos recursos que no fueron aplicados”, señaló el magistrado ponente.

Por su parte, Manuel Alberto Cruz, magistrado presidente del TEH, dio a conocer que el salario proporcional a los días antes mencionados es equivalente a 5 mil pesos, más casi 43 mil pesos de aguinaldo para cada uno.

Resolución

Lo anterior

fue resuelto por el Tribunal Electoral de Hidalgo después que 12 exasambleístas interpusieron un juicio de protección al no recibir sus pagos por aguinaldo y sus últimos cuatro días laborales

Comentarios