Pachuca

La presidencia municipal de Singuilucan deberá pagar poco más de 80 mil pesos a la exsíndica y exregidores por concepto de salario y parte proporcional de aguinaldo.

A través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Horieta Sánchez Mera, exsíndica, y los exregidores Alicia Cruz Ramírez, Silvia Vargas Balderas, Sergio Rodríguez Islas y Marco Antonio Olvera ante el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) exigieron el pago de dichas prestaciones.

De acuerdo con la magistrada María Luisa Oviedo hubo omisión del presidente municipal José León López respecto al pago de percepciones a las que tienen derecho por concepto de dietas de los días primero, 2, 3 y 4 de septiembre, además del pago de aguinaldo.

“Debe considerarse como derecho al cargo de elección popular constituye la retribución económica por la asistencia y ejercicio del cargo, esto es la percepción de la dieta que no pueden ser privados”, indicó.

Ante ello, el alcalde de Singuilucan justificó que no les han realizado el pago porque, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Auditoría Superior para el cobro de prestaciones, deben presentar informes de actividades para efectos de comprobación, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Sin embargo, la magistrada refirió que al revisar la Ley Orgánica Municipal y los ordenamientos inherentes, no encontró jurídicamente justificación alguna del condicionamiento del pago de remuneración.

De acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto de Egresos del municipio para el caso de la exsíndica procuradora, el sueldo mensual es de 31 mil pesos y aguinaldo anual 62 mil pesos.

Por los cuatro días laborales estipulados en la impugnación cuenta con salario diario de mil 16 pesos, por lo tanto deberá recibir 4 mil 65 pesos y por concepto de aguinaldo 42 mil 11 pesos.

Mientras tanto, los regidores tienen sueldo mensual de 23 mil pesos y aguinaldo anual de 46 mil pesos. Por los días referidos, la percepción económica diaria es de 754 pesos y deberán recibir 3 mil 16 pesos, y por aguinaldo 31 mil 173 pesos.

Comentarios