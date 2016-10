Deberán postular a candidato del mismo género que participó en ordinaria: IEE

Pachuca

Para la elección extraordinaria de Omitlán los partidos políticos deberán postular a candidato del mismo género que participó en el proceso ordinario del 5 de junio, informaron consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Lo anterior está basado en el reglamento de elecciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral, cuyo contenido es de conocimiento de los partidos políticos con registro en la entidad.

“No es imposición, está fundamentado en el reglamento de elecciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral, tuvimos dos reuniones de trabajo con los partidos políticos para tratar ese tema específico y ellos saben el fundamento”, resaltó la consejera presidenta del IEE Guillermina Vázquez Benítez.

En la estadística general observarán el cumplimiento de la paridad de género en la elección ordinaria, incluida la extraordinaria que complementa de manera global la renovación de los 84 municipios.

Esa disposición solo es para partidos políticos que postularon candidatos de manera individual, pues para coaliciones tiene un tratamiento diferente.

Ulises Hernández, único precandidato del PRI

El PRI repetirá candidato a la alcaldía de Omitlán al dar a conocer el registro de Ulises Hernández Vázquez ante el órgano auxiliar municipal.

De acuerdo con el comité directivo estatal, fue el único aspirante priista en cumplir con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios aplicables para presidente municipal para la elección extraordinaria.

Ulises Hernández manifestó que podría iniciar el periodo de precampaña a partir del 18 de octubre y concluir a más tardar a las 24 horas del 23 de octubre.

Expresó que continuará con los trabajos pertinentes establecidos por la convocatoria y destacó que la convención de delegados se llevará a cabo el 24 de este mes, en la que definirán si será el candidato en la próxima contienda electoral extraordinaria.

“Cumpliendo con el calendario electoral, empezaré y me dedicaré a visitar sectores y organizaciones de mi partido, habré de platicar con el sector obrero, campesino, popular, con los jóvenes y las mujeres para escucharlos de viva voz y que escuchen qué es lo que quiero hacer y qué es lo que podemos hacer juntos, uno no puede solo, necesito de ellos”, afirmó el precandidato.

IEE y TEH sin postura ante registro de candidato del PVEM

Después de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que volverá a postular como candidato a la alcaldía de Omitlán a José Luis Ordaz, las autoridades electorales en Hidalgo no tienen postura al respecto.

En la edición de ayer este diario dio a conocer que el representante del partido ante el IEE Ángel Estrada Sánchez confirmó la postulación de Ordaz Ríos, la cual servirá para ratificar el triunfo que obtuvo el 5 de junio.

Ante ello la consejera presidenta del IEE Guillermina Vázquez Benítez manifestó que aún no pueden dar alguna postura hasta que no exista registro como candidato. “Lo hemos platicado pero todavía no tenemos la certeza que vaya a participar, no podemos adelantar un criterio en ese sentido.”

Al ser cuestionada sobre si en materia legal José Luis Ordaz está imposibilitado para participar tras ser anulada la elección luego de su participación en una cabalgata religiosa durante campaña, la funcionaria electoral refirió que continúan en análisis y cuando llegue el momento podrán emitir un criterio.

En esa misma condición está el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) Manuel Alberto Cruz, quien fue cuestionado sobre el tema y solo refirió que será el IEE quien resuelva el asunto, aunque reconoció que la ley en la materia “es muy ambigua y tendrá que revisarlo el órgano administrativo”.

Fue en agosto cuando la sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que habría elección extraordinaria de presidente municipal en Omitlán tras considerar que el candidato del PVEM Luis Ordaz Ríos participó en una cabalgata religiosa en honor a la Santísima Trinidad.

