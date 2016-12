Decomisa PC 26 kilogramos de pirotecnia en Huejutla

Pachuca

La subsecretaría de protección civil y gestión de riesgos decomisó 65 kilogramos de pirotecnia en el tianguis de comerciantes ambulantes en Huejutla, como parte de los operativos en la entidad para vigilar la venta de fuegos artificiales.

Derivado de los recientes accidentes relacionados con el manejo imprudente o ilícito de explosivos y que han causado la pérdida de vidas humanas en algunos municipios, la Secretaría de Gobierno a través de la subsecretaría de protección civil implementa dichos operativos.

La pirotecnia fue decomisada porque los portadores no contaban con el permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su comercialización, por lo que fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la República.

La dependencia indicó que los operativos obedecen a lineamientos emitidos por la subsecretaria en los 84 municipios para que de manera conjunta se supervise la venta de fuegos artificiales y se prevenga, a medida de lo posible, otro incidente que ponga en riesgo la integridad de la población hidalguense.

Detalló que los lineamientos establecen mantener estricta vigilancia a través de las áreas de protección civil, comercio y abasto, mercados, reglamentos y seguridad pública, en los distintos espacios públicos para verificar que no comercialicen material pirotécnico.

Hasta la fecha se han reportado tres explosiones en Hidalgo de sitios donde se fabricaba o almacenaba pirotecnia, con saldo de cuatro personas muertas y tres heridas.

El domingo pasado una explosión de material pirotécnico dejó tres personas heridas en un domicilio particular de la localidad Santo Domingo, en Zacualtipán; mientras que el 20 de diciembre la Procuraduría General de Justicia de la entidad reportó la muerte de un hombre tras la explosión en una fábrica de cohetes de Lolotla.

Una semana antes, en Huejutla la explosión de un polvorín provocó la muerte de tres personas a causa de múltiples heridas y quemaduras.

