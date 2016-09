Defenderá Lenia Ruvalcaba regreso de judo a Paralimpiada nacional

Ciudad de México

La jalisciense Lenia Ruvalcaba volvió al país con la satisfacción de saldar una deuda personal al ganar medalla de oro en judo en los Juegos Paralímpicos Río 2016, y de inmediato levantó la voz en defensa de ese deporte.

El 10 de septiembre la atleta derrotó a la brasileña Alana Martins, en la categoría de 70 kilogramos, y cumplió así su objetivo de colgarse la presea de metal dorado, luego que en Londres 2012 quedó en quinto lugar y en Beijing obtuvo medalla de plata.

“Saldo mi deuda personal de hace cuatro años, cuando me quedé con un quinto lugar, y por fin logro subir a lo más alto del podio, lo que me tiene muy contenta”, dijo en el aeropuerto capitalino, donde fue recibida por su mamá Mercedes Álvarez, su hermana mayor Susana y otros familiares.

Compartió que ese resultado refleja más de cuatro años de trabajo, entrenamientos y dedicación, es la cúspide de 18 años dedicados al judo. “Prácticamente es toda mi vida”, afirmó la deportista de 30 años.

Además enarboló su bandera en defensa de la disciplina que practica al decir que tiene la mayor encomienda: que el judo

Lamentó que se trate de un deporte que en Río 2016 tuvo su tercera participación como oficial en Paralímpicos, y

no es posible que no esté dentro del programa de Paralimpiada Nacional y no tengamos un semillero y nuevas generaciones