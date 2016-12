En vísperas de cumplir 20 años, el Teletón México recaudó en la noche del 10 de diciembre un total de 361 millones 727 mil pesos, según el último corte. En el maratón de 24 horas televisadas para recaudar fondos para los 22 centros de rehabilitación infantil Teletón (CRIT), un hospital de cáncer y un centro de niños de autismo participaron un total de 700 medios, encabezados por Televisa.

A pesar de lograr su meta de recaudación, las noticias para la Fundación Teletón no son buenas. Según Fernando Landeros, director de la fundación, y el propio Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Michoacán, así como el alcalde de Gómez Palacio, Durango, no han pagado sus deudas pendientes.

El caso más escandaloso es el de Veracruz. Su exgobernador prófugo Javier Duarte se comprometió el 11 de octubre a pagar los 100 millones de pesos que debe el erario para el CRIT de Poza Rica, inaugurado en 2010.

Landeros afirmó el 11 de octubre, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que Flavino Ríos se comprometió a pagar la deuda de 100 millones de pesos. Al día siguiente, 12 de octubre, Javier Duarte tuvo su última aparición en Televisa, en entrevista con Carlos Loret de Mola. Desde entonces “desapareció” y no pagó su deuda.

Flavino Ríos, gobernador interino, afirmó que el dinero no se pagó y que aparece como parte de la deuda estatal de 87 mil 927 millones de pesos. Hasta ahora, el gobernador Miguel Angel Yunes no ha señalado si pagará o no el adeudo de su antecesor.

Según Fundación Teletón, para 2017 requiere 42 millones de pesos para operar los centros y cubrir los adeudos pendientes. El gobierno de Quintana Roo es el único que ha pagado sus deudas.

De Chihuahua y Michoacán no se ha reportado si ya pagaron sus adeudos.

Críticas de la ONU

El problema con los fondos públicos provenientes de los gobiernos estatales para el Teleton es la falta de fiscalización clara. Así lo expresó desde hace un año el comité de derechos de personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En mayo de 2015, la comisión mexicana que rindió su informe ante el comité de derechos de la infancia de la ONU no respondió a numerosas críticas, como la de Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Martín informó que la ONU cuestionó al Teletón por considerarlo violatorio de los derechos de los niños “porque explota la tristeza y hace un uso mercantil de la lástima”, pero la delegación de 25 funcionarios mexicanos defendió el Teletón ante la comisión de expertos.

En octubre de 2014 el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU criticó al Estado mexicano porque la campaña del Teletón “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad” y expresó su preocupación porque “buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado sean objeto de administración en un ente privado como Teletón”.

Después de este duro informe, en Chile también se expresaron los integrantes de la Fundación Nacional de Discapacitados y le pidieron al comité de la ONU que se pronunciara.

El 18 de abril de este año, la ONU emitió un nuevo informe criticando el Teleton chileno en un tono muy similar al caso mexicano. Afirmó en el artículo octavo de su documento que “los esfuerzos del Estado para combatir los prejuicios y estereotipos negativos de las personas con discapacidad continuarán siendo insuficientes, dada la existencia de campañas públicas como Teletón, receptora de fondos públicos, que refuerzan el modelo asistencialista hacia las personas con discapacidad”.

Disminuye apoyo público

Una encuesta realizada por la empresa Parametría reveló que en 2014 el 71 por ciento de los 800 consultados tenían una opinión “buena” y “muy buena” del Teletón, pero en 2016 ese porcentaje disminuyó a 69 por ciento.

El reciente sondeo indicó que 60 por ciento tiene una opinión “buena”, un 9 por ciento “muy buena”, frente a un 20 por ciento que tienen una opinión “mala” y un 5 por ciento “muy mala” del maratón televisivo creado por Televisa en 1997.

El 48 por ciento de los encuestados consideró que Teletón es para “atender a personas con discapacidad”, pero el 31 por ciento opinó que se trata de “deducir impuestos” y 16 por ciento consideró que se trata de “mejorar la imagen de la empresa”.

