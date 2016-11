El exalcalde de Mineral de la Reforma Filiberto Hernández Monzalvo no llegó a la comparecencia convocada por la administración encabezada por Raúl Camacho y en su lugar llegó quien fuera su secretario de Planeación José Velino Galeana, quien negó declarar sobre los señalamientos por desvío de recursos.

La comparecencia fue en las instalaciones de la alcaldía en Pachuquilla, de donde un abogado salió y llamó a Filiberto que no estaba presente.

También llegó el exsecretario de Finanzas Juan Alvaro Cornejo, quien aseguró que heredaron finanzas sanas con una bolsa de 33 millones de pesos en la cuenta pública 2016.

La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada y participaron el presidente municipal Raúl Camacho, su secretario particular José Mota García, el secretario municipal, Celestino Pérez Flores, así como el notario público número 20 Eliel Frías Austria.

Además del abogado José Manuel Salinas y el exsecretario de Planeación José Velino Galeana.

El exsecretario de Finanzas aseguró que Filiberto Hernández no ha recibido notificación formal sobre algún tipo de irregularidad y agregó que el dinero del ISR, que retuvo la administración, quedó en las cuentas bancarias.

“No se pagó porque se estaba generando una propuesta de devolución”. Agregó que en la cuenta pública del ayuntamiento quedaron 33 millones de pesos para 2016.

“La entrega-recepción sucedió perfectamente bien y si hay observaciones las tienen que presentar en la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH).”

Al concluir la comparecencia, Raúl Camacho y el representante de Hernández Monzalvo abandonaron la presidencia municipal sin contestar las respuestas de los reporteros.

