Delicado, asunto sobre gasoducto de TransCanada: Vargas Aguilar

Como tema “delicado” calificó el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar el asunto del gasoducto que construirá TransCanada en cuatro estados, entre ellos Hidalgo, impactando en 225 localidades de la entidad; por lo que evitó comentar al respecto.

Luego de la inauguración de la Feria de la Salud de la Mujer, el funcionario fue cuestionado sobre el caso de la empresa TransCanada que construirá el gasoducto en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México, a lo que respondió que es un tema en curso muy delicado.

“Solo estamos atentos al desarrollo. Es un tema delicado. No hay comentarios al momento. No es conveniente mencionar cosas cuando hay investigaciones en curso, porque voy a pensar que ustedes traen otro interés”, respondió ante la insistencia de una reportera.

Vargas Aguilar mencionó que él no puede dar a conocer información de investigaciones en curso porque eso sería alertar a otras personas.

Libre por convicción Independiente de Hidalgo publicó en su edición de ayer que al construir el gasoducto, que transportará 886 millones de pies cúbicos de gas para centrales generadoras de electricidad de la zona centro del país, TransCanada impactará 225 localidades de 17 municipios de Hidalgo, entre ellos 78 pueblos indígenas, lugares sagrados y santuarios de origen otomí y hñahñu.

Ningún reporte de grupos armados

Respecto a la supuesta presencia de grupos armados en la localidad San Juanico, en Ixmiquilpan, el funcionario negó la existencia de ellos y dijo no tener ninguna información al respecto.

“No sabemos de dónde salió la noticia, lo que sabemos es que eso no es cierto. Hemos checado con todas las áreas relacionadas, no hay ninguna información que nos pueda validar eso”, refirió.

