Demandan a UNTA no intervenir en comunidades de Mineral de la Reforma

Pachuca

Delegados de Mineral de la Reforma demandaron a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) no intervenir en la vida interna de las comunidades.

“Exigimos que no intervenga ninguna organización que no sean las autoridades competentes, ya que no necesitamos ningún interlocutor”, exhortaron los delegados, quienes agregaron que si la UNTA desea otorgar apoyos lo haga de manera independiente.

La organización campesina “solicita los apoyos para la comunidad, y los delegados y comisariados no estamos enterados de esa ayuda. No vamos a permitir que pida a nombre nuestro”.

Tal fue la postura de Jorge Juárez López, delegado de La Calera; Ángel Juárez Palafox, comisariado ejidal de Azoyatla; Agustín Amador Jaem, delegado de Palma Gorda, y Valentín Cruz Bautista, delegado de la Higa.

Así como Gildardo de la Rosa Lozada, comisariado de Pachuquilla; Horacio Romero Ledezma, representante de los pequeños propietarios de Palma Gorda y José Baños Vargas, presidente de obras de San José Palma Gorda.

