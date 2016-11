Demócratas se opondrán a construcción del muro

Washington

El líder demócrata en el Senado Chuck Schumer dijo que su bancada se opondrá a la construcción de un muro en la frontera con México, propuesto por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

“No lo vamos a ayudar a que construya su muro; tenemos una iniciativa de amplia reforma migratoria que propone una seguridad aún más robusta y tiene el apoyo bipartidista por el que él se ha pronunciado”, advirtió.

En una entrevista con la televisora NBC, el senador por Nueva York desestimó como innecesario e inefectivo levantar una construcción tal como lo propuso Trump desde su campaña inicial y que ha insistido en días recientes será una de las prioridades en su primer año de gobierno.

Schumer recordó que el Senado aprobó años atrás una iniciativa integral de reforma migratoria con apoyo de republicanos y demócratas, y que al final fue bloqueada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

“Aprobamos una iniciativa de migración que era más dura en la frontera de lo que pudiera ser un muro”, comentó al programa Fox News Sunday, de la cadena Fox.

En esa misma entrevista, Shcumer pareció confirmar la muerte del Acuerdo Transpacífico o TTP, al que dijo oponerse al igual que Trump, y sobre el cual los republicanos en el Congreso evitaron un voto antes del fin de la presente sesión, como lo había pedido el presidente Barack Obama.

“Vamos a llamar a Trump a trabajar con nosotros en estos temas, donde podemos. No vamos a repelar o ayudarlo a repelar la ley de salud Obamacare, no vamos a echar atrás la ley de reforma financiera, creo que se deben olvidar de eso, tenemos 60 votos para bloquearlos”, puntualizó.

En ese sentido se mostró confiado que los republicanos no cambiarán las reglas actuales que requieren una supermayoría de 60 votos para confirmar a nominados a la Suprema Corte de Justicia.

Comentarios