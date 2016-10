Denuncia esposa del Chapo abusos contra el capo

Ciudad de México

La esposa de Joaquín el Chapo Guzmán Emma Coronel acudirá hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para dar seguimiento a una denuncia presentada en junio pasado contra la supuesta “violación de derechos humanos” del capo en la cárcel, dijo ayer a la agencia Efe la defensa del narcotraficante.

El abogado José Refugio Rodríguez explicó que demandan, específicamente, el “cese del aislamiento” en la prisión de Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, donde el líder del cártel de Sinaloa se encuentra recluido, y que se le dé el mismo trato que a los demás internos.

Para ello, la defensa pide una visita de los miembros de la CIDH “al lugar de los hechos para constatar si es cierto o no es cierto (lo que denuncia la defensa) y cuáles son las condiciones” de reclusión, apuntó.

“La CIDH debe velar por el respeto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos” y para ello contempla “las visitas in loco”, añadió.

Sobre las declaraciones de Coronel, ciudadana estadunidense, de que Guzmán cree que no estará vivo en diciembre, explicó que ha “visto el deterioro” que presuntamente ha sufrido el capo en los últimos meses.

Dicha manifestación de “que no llega a diciembre es porque sus fuerzas han estado al mínimo”, manifestó Rodríguez.

“Como estrategia, buscamos que se le restituya el respeto de los derechos humanos a Joaquín, que se le dé un trato digno y que no se le esté sometiendo a tortura, como está ocurriendo ahorita”, agregó.

El comisionado nacional de Seguridad Renato Sales aseguró el martes que Guzmán “no está sujeto a tortura ni a ningún trato degradante o inhumano”, sino a “una medida de vigilancia especial contemplada en la propia ley”.

Dijo que la salud del narcotraficante “es buena” y rechazó que estuviera segregado.

“Tiene salida al patio permanente” y “visitas de los familiares”, incluidas 35 conyugales de Coronel, detalló.

Sales añadió que el gobierno está “en la mejor disposición de que acuda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)” a la prisión para constatar las condiciones de reclusión de Guzmán, que en dos ocasiones (2001 y 2015) se ha escapado de cárceles de máxima seguridad mexicanas.

