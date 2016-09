Denuncian irregularidades en entrega-recepción de San Salvador

San Salvador

Ayer se realizó la firma del acta de entrega-recepción en San Salvador, donde la alcaldesa América Juárez García puntualizó que al menos 54 obras están en estatus irregular.

Mediante un comunicado, el ayuntamiento de San Salvador explicó que con irregularidades y algunas incongruencias la edila América Juárez García e Ismael Martínez Cruz, expresidente municipal, firmaron el acta correspondiente a la entrega-recepción.

Detalló que existen 54 obras del ejercicio 2015 que no han sido recepcionadas, además de que el mobiliario está en deplorables condiciones. Asimismo, denunciaron falta de material reportado como existente, como cámaras fotográficas, computadoras y equipos de trabajo de Obras Públicas; también indicaron que el parque vehicular está en malas condiciones.

No obstante, se informó que en presencia de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), representada por Alberto Rubio Galán y Abraham Rojo Rosales, se efectuó el protocolo correspondiente.

La alcaldesa América Juárez, el expresidente municipal Ismael Martínez y testigos de asistencia de ambas administraciones, como tesoreros, síndicos, contralores y directores de obras, se presentaron como lo indica la normativa para realizar el proceso de dicha actividad.

Rubio Galán, en representación del auditor Superior de Hidalgo Rodolfo Picasso Molina, dio lectura al acta que más tarde firmaron los presentes, en la que se redactó que el motivo de la presente era revisar la entrega-recepción de la administración del municipio, asimismo se indicó que dicho proceso inició en noviembre de 2015.

Alberto Rubio dijo “haberse llevado en tiempo y forma la entrega-recepción de San Salvador por medio de un proceso informativo y si existe alguna inconformidad por parte del ayuntamiento entrante, podrá inconformarse de acuerdo con ley ante la ASEH.

Pidió no poner en tela de juicio el trabajo realizado por su antecesor, así como esperar 30 días, como indica la ley, para iniciar el proceso de inconformidad ante la instancia correspondiente, si así lo requiere el caso.

La alcaldesa y el expresidente municipal coincidieron en que el cambio de administración se realizará en un ambiente de cordialidad y amistad, donde dará a conocerse el estado de los bienes inmuebles y lo relacionado con las direcciones municipales.

