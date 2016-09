Pachuca

Las Garzas de la UAEH fueron vencidas por los Colibríes de Malinalco, luego que ayer, durante el encuentro como locales de la jornada seis del torneo de Apertura 2016 de la Liga Nuevos Talentos de segunda división, no fueron suficientes al obtener un 2-1 a favor de los visitantes.

El partido fue en las instalaciones del complejo Revolución Mexicana, en Pachuca.

Durante el primer tiempo, el juego se desarrolló de manera lenta, pero al minuto 40 el jugador de las Garzas Eder Hernández dirigió la jugada que acercó al equipo a marcar el primer tanto del partido, sin embargo el conjunto emplumado no pudo definir el gol dejando el marcador 0-0.

Pasado el medio tiempo, ambos equipos regresaron a la cancha y durante los primeros minutos el Malinalco fue sancionado con un penalti que cobró el 50 de las Garzas José García, quien marcó el primer gol para los de la Autónoma de Hidalgo.

Las Garzas continuaron con varias llegadas a la portería contraria, sin éxito alguno. Pero en el minuto 13, el colibrí Edgar Quintana anotó el empate para su equipo.

No obstante, el cambio de marcador no desanimó al equipo universitario, que defendió su portería e intentó acercarse a la contraría, cosa que no logró cuando al minuto 68 Adrián Muro de los Colibríes anotó el segundo gol para su equipo, el cual definió el 2-1 hasta finalizar el encuentro.

