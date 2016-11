En desarrollo, ventanillas de vinculación ciudadana: Planeación

Pachuca

Las unidades de desarrollo regional de la Secretaría de Planeación dejaron de funcionar luego del anuncio de la extinción de la dependencia, y en su lugar serán ventanillas de vinculación ciudadana, informó el titular de esa institución Lamán Carranza Ramírez.

El secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano explicó que la extinción de las 17 unidades de desarrollo regional fue el primer paso derivado del redireccionamiento que realizan en la institución pública, “estas ya no están funcionando porque no tenían razón de ser”.

A cambio, dijo, crearán ventanillas de vinculación ciudadana que permitirán a las personas no trasladarse a la capital hidalguense para contar con un servicio.

En declaraciones recientes, ejemplificó que si existen alrededor de 700 servicios, 11 de ellos se estarán dando de manera inmediata por medio de las ventanillas, lo cual “agiliza factor tiempo, evitan algún tipo de corrupción y a la gente se le ahorra tiempo valioso”.

Carranza Ramírez indicó que aún no funcionan dichas ventanillas, sin embargo ya cuentan con una regionalización, “que nos permite visualizar al estado geográficamente para ver con qué dispositivos contamos para que esto funcione”.

Puntualizó que con la creación de las unidades de vinculación ciudadana, la institución no deberá gastar más, sino que utilizará los inmuebles que tiene el gobierno.

Respecto al personal que atenderá las ventanillas, comentó que las personas que están basificadas y que todavía formaron parte de las unidades regionales serán capacitadas para que puedan ofrecer ese servicio.

“Hoy lo que va a hacer el gobierno es invertir en su capacitación, para que cuando algún ciudadano pida un servicio puedan responder de manera ágil y de buenas maneras”, refirió.

El funcionario indicó que las ventanillas serán entre 11 o 12, menor número que el total de unidades que existían, como resultado de la regionalización.

Servicio ágil

