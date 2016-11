Descarta alcaldía actuar vs UNTA

Pachuca

La presidencia municipal de Mineral de la Reforma descartó que actúe contra la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), luego del enfrentamiento con integrantes de esa organización que se opusieron a que fuera retirado uno de sus compañeros de una calle de Villas del Álamo.

“Invitamos a todos los comerciantes a que se regularicen, tengan sus documentos en orden y que estén donde no provoquen ningún problema”, declaró el alcalde Raúl Camacho Baños.

“No tenemos ningún problema con los comerciantes, lo está haciendo de manera personal el líder Alberto Martínez, quiero decir que no es estar hostigando a ninguno de ellos.”

La alcaldía de Mineral de la Reforma notificó al comerciante en tres ocasiones con tal de revisar su situación jurídica. “Lo que me ampara son las notificaciones para retirar el puesto”.

La invitación de la alcaldía es al diálogo, ya que el propósito no es quitar el empleo. “Simplemente estamos regulando, si están dentro de la ley no hay ningún problema”.

Anteriormente, policías de Mineral de la Reforma se enfrentaron contra ambulantes de la colonia Villas del Álamo, luego de que estos defendieron a uno de sus compañeros a quien los agentes pretendían retirar de la vía pública.

Hubo cuatro detenidos. “Se fueron contra los inspectores de reglamentos y la Policía intentó separarlos”, relató el edil.