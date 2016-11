Descarta PVEM alianza de facto en extraordinaria de Omitlán

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ

La dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) descartó realizar una alianza de facto con algún otro instituto político para la elección extraordinaria de Omitlán.

“No hemos tenido acercamiento con alguna dirigencia de otro instituto político pero creo debemos analizar si registraron o no; no es tanto una alianza de facto pues debemos ver qué podemos ofrecer y brindar a la ciudadanía de Omitlán”, explicó Carlos Conde Zúñiga, delegado nacional y secretario del comité directivo estatal del PVEM.

Ayer comenzó la campaña electoral para la alcaldía de Omitlán que durará 30 días, es decir todo noviembre; la votación será el 4 de diciembre.

Conde Zúñiga abundó que después de la aprobación de la candidatura de Luis Ordaz Ríos por parte del Instituto Estatal Electoral sería casi imposible negociar posiciones en planilla o en cargos dentro del municipio en caso de ganar.

Por otro lado comentó que la expectativa es incrementar el número de votos logrados en la elección ordinaria, pues en aquella ocasión lograron mil 650 sufragios.

“Se va incrementar la participación ciudadana, pues haremos una campaña cercana a la ciudadanía, de compromiso, acercaremos propuestas”, indicó.

De igual manera refirió que no bajarán la guardia, pues en estos momentos todos los partidos tienen las mismas posibilidades de ganar la elección, por lo que trabajarán intensamente con el fin de refrendar la confianza de la ciudadanía.

Aspirantes

Quienes buscan

la alcaldía de Omitlán son Luis Ordaz Ríos por el PVEM, Miguel Trejo Espejel por el PT, Rafael Martínez González por Movimiento Ciudadano, Ulises Hernández Vázquez del PRI, Benita Zarco Amador del PAN y Esthela Ríos Rodríguez por PRD

