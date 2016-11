Descarta SSPH motín en Cereso de Pachuca

Pachuca

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) descartó la presencia de un motín por parte de los internos del Cereso de Pachuca durante la tarde de ayer, esto ante la movilización de varios policías de la dependencia al interior del recinto.

La secretaría, de forma oficial, informó que no existió un incidente de esas características en el centro de reinserción social, esto ante la existencia de diversos rumores.

En ese sentido, dijo que la movilización al interior del centro se debió a una medida de prevención empleada por elementos estatales de seguridad, quienes vieron la congregación de varios internos, situación que puso en alerta a los policías.

Según el director general de prevención y reinserción social Cuauhtémoc Valdés Lugo, el grupo de internos solo solicitó la presencia de las autoridades del centro penitenciario para aclarar el rumor de una supuesta prohibición de las visitas familiares en martes.

Además, la SSPH informó que tanto el director general como la subsecretaria en el rubro, Laura Talamantes García, dialogaron con lo internos, a quienes informaron que no se trataba de una prohibición, sino una medida para el control de acceso y salida del Cereso.

Por lo cual informaron que la situación dentro del penal capitalino transcurrió sin incidentes y en calma.

Al intentar entablar una entrevista de forma presencial con las autoridades del Cereso de Pachuca, a fin de confirmar la situación al interior del recinto, la autoridad a cargo omitió dar información al respecto tras argumentar que no se encontraba capacitada para hablar del tema.

De igual forma, señaló que esa información solo podía consultarse a través de la dirección de comunicación social de la SSPH.

Apenas el pasado 5 de noviembre tres reos del Cereso de Pachuca lograron escapar del centro penitenciario. De los prófugos, dos cumplían penas por delito de secuestro, mientras que otro por asalto agravado y robo.

Por esos hechos la procuraduría inició la carpeta de investigación 12-2016-11289 en la agencia del Ministerio Público orientador del sector central, por el delito de evasión de presos y lo que resulte.

Cinco días después el Cereso de Molango vivió una nueva fuga en lo que se refiere a los centros penitenciarios de la entidad. Sin embargo, en esa ocasión se logró la recaptura de los dos internos.

Comentarios