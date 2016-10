AGENCIA INFORMATIVA CONACYT

Ciudad de México

El doctor Gabriel Betanzos Cabrera, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien ha realizado diversos estudios sobre las propiedades de la granada desde hace seis años, trabaja en evaluar in vitro la propiedad antimicrobiana de un microencapsulado de granada roja.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, Betanzos Cabrera explicó que el microencapsulado de granada, elaborado por él en una fase anterior de la investigación, está siendo probado como antimicrobiano en ratones.

“Una de las pruebas es para evaluar su efectividad de prevención y otra como tratamiento. Particularmente este proyecto está pensado para hacerse in vitro, porque ya tengo una publicación anterior de la actividad antimicrobiana in vitro con bacterias en el laboratorio. Ahora busco un nuevo modelo”, detalló el investigador.

En general, explicó Betanzos Cabrera, su más reciente investigación se centra en demostrar el efecto protector y tratamiento del microencapsulado de granada roja empleando un modelo animal de ratón infectado con Escherichia coli enteroagregativa.

En los experimentos in vitro que el doctor Betanzos ha realizado en su laboratorio, el jugo resultó tener actividad antimicrobiana en cepas de Staphylococcus epidermidis aisladas de infecciones oculares. La investigación fue publicada en la revista internacional Food & Nutrition Research el año pasado. Espera encontrar esta actividad en un modelo in vitro.

Un polvo con las propiedades benéficas de la granada

“He trabajado con el fruto de la granada desde hace varios años, pero en vista de que ha habido dificultad para su consumo debido a que es una fruta de temporada y para pelarla se necesita tiempo y paciencia, me di a la tarea de responder a esas dos problemáticas”, detalló.

En su intento por resolver esos obstáculos que hacían menos recurrente el consumo de granada en Hidalgo, pese a ser uno de los primeros productores a nivel nacional, el doctor Betanzos creó un polvo a partir de la fruta por medio de un proceso de secado por aspersión. Así estaría disponible en cualquier época del año y sería de fácil consumo.

“Es un polvo que en cuanto se disuelve en agua se convierte en una bebida de granada que conserva las propiedades de la fruta. Si lo vemos microscópicamente, son microcápsulas de 10 micras de diámetro en promedio y esas cápsulas son las que tienen el contenido del jugo de granada”, detalló.

Durante los seis años que el investigador lleva estudiando las propiedades de la granada, indicó que pudo constatar que el fruto tiene muchas propiedades benéficas para la salud, como ser un excelente antioxidante, incluso mejor que el arándano.

“Resulta que la granada es mejor, nosotros lo comprobamos y también está en la literatura. Otra propiedad que se descubrió es que es un excelente antihipertensivo y un buen cardioprotector. Además, en 2011 publicamos un trabajo sobre su poder antidiabético, encontramos que es capaz de reducir los niveles de glucosa. Con ese trabajo nos distinguieron con el Premio Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud, en la categoría ciencia básica”, puntualizó.

No obstante, Betanzos Cabrera aseguró que a lo largo de sus investigaciones ha insistido en que el polvo de granada no es un producto milagro, es un producto natural, no un fármaco, y el hecho de que el producto contenga propiedades medicinales, no quiere decir que es un fármaco.

Actualmente el polvo se encuentra listo para comercializarse, pero en espera de que se concluya el proceso de patente.

Cardioprotector, antidia bético y antimicrobiano: algunos poderes de la granada

Gabriel Betanzos

*Químico bacteriólogo parasitólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

*Maestro en ciencias con especialidad en bioquímica, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

*Doctor en ciencias con especialidad en bioquímica y biología molecular por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee, EU

*Actualmente trabaja en el Laboratorio de Nutrigenómica del Instituto de Ciencias de la Salud, en el área académica de nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

*Miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Comentarios