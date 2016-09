Desfalco en instituciones tendrá consecuencias: gobernador

Pachuca

El gobierno estatal hará la investigación a fondo respecto a casos de desfalco en distintas dependencias y cualquier funcionario que se aleje del cauce de la ley tendrá consecuencias, indicó el mandatario Omar Fayad Meneses.

Expuso que el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados realiza las investigaciones correspondientes y será el organismo encargado de dar a conocer cuál es el avance de ellas, donde realizan las auditorías.

Fayad Meneses comentó que no cuenta con los detalles de las acciones,

Mencionó que el organismo revisa en la Secretaría de Educación Pública del estado, en Radio y Televisión de Hidalgo y en la Secretaría de Salud en el tema del área del personal, “entonces se va a hacer la investigación a fondo”.

El gobernador subrayó:

He sido muy claro en decirlo, quien se aleje del cauce de la ley va a tener consecuencias, que no crean que no va a haber consecuencias; no las dicto yo, las dicta quienes están haciendo las auditorias y las investigaciones, y cuando tengan todos los elementos, la misma institución la dará a conocer