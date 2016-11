Desilusión y desánimo en Omitlán: candidato

Pachuca

Para el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Omitlán Rafael Martínez González, el ambiente entre la población es de desilusión y desánimo para participar en el proceso electoral extraordinario.

Ha sido un factor muy preocupante para todos los ciudadanos, mucha gente no tiene interés de votar, pues siento que jugaron con los sentimientos de las personas y hay desilusión

, indicó.

En entrevista para este diario, el aspirante comentó que esa situación ha perjudicado a todos los candidatos de los demás partidos políticos al momento de hacer recorridos.

Ya no es lo mismo, la gente no te ve con ese mismo entusiasmo, te recibe por respeto, pero ya no tiene la misma ilusión que antes y hay gente que nos dice: nada más juegan con mi voto