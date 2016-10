Desmienten presencia de hombres armados en Ixmiquilpan

Ixmiquilpan

Integrantes del régimen de la pequeña propiedad de la localidad San Juanico, en Ixmiquilpan, desmintieron la presencia de hombres armados en el polígono que integra nueve comunidades.

Reunidos en la delegación municipal de La Heredad, el comité junto con los delgados de las nueve comunidades, citaron a medios de comunicación a conferencia de prensa en donde aclararon que en el polígono se vive un clima de paz y tranquilidad.

Dijeron que es falsa la alarma de que en la zona transiten personas armadas a pie o en vehículos, “recordemos que hace unos meses firmamos un convenio con el gobierno del estado, en el cual por nuestra parte nos comprometíamos a que en el polígono prevalecería la paz social”.

Reiteraron que en la zona de San Juanico no existen retenes carreteros, además de que las clases no han sido suspendidas ni los servicios de la clínica de salud.

Faustino Zapote, presidente del comité del régimen de la pequeña propiedad, junto con Emilio Martínez Lara, secretario de Agrupación; Pablo Palma Baltasar, tesorero de la misma y Mateo Hierbafria, delegado de La Heredad, encabezaron el encuentro con medios de comunicación.

Hace unos días a los medios se filtraron diversos videos en donde podía constatarse la presencia de hombres armados en el polígono de San Juanico y en las inmediaciones del rancho La Herradura, hechos que negaron, “mantenemos recorridos por la zona y no hemos visto nada, además de que ninguno de nosotros ha iniciado alguna denuncia por ese hecho, insistimos, en el polígono prevalece la paz social.”

Culparon a la contraparte, los comuneros, de ser quienes probablemente filtraron los videos y rumores sobre el supuesto clima de inestabilidad.

Precisaron que el grupo que defendía el régimen comunal dejó de asistir a las reuniones de conciliación que se efectuaban en la Secretaría de Gobierno.

Además, aclararon que actualmente trabajan sus tierras; asimismo, pidieron que paren las denostaciones por parte de los que defienden el régimen comunal, que se cumpla la resolución de amparo y se haga efectivo el desistimiento público al que se comprometieron en agosto.

Finalmente, invitaron a quienes duden de la tranquilidad que prevalece en la zona, acudir al polígono para constatar la estabilidad que persiste.

