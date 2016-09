El indicador correponde al cierre de las administraciones de Eleazar y Olvera, de acuerdo con el estudio Doing Business 2016 del Banco Mundial

Pachuca

En los últimos dos años Pachuca cayó cinco sitios en el ranking que mide las facilidades que otorgan las entidades mexicanas para hacer negocios, al pasar del sitio 14 al 19, lo anterior hacia el cierre de las administraciones de Francisco Olvera y Eleazar García.

De acuerdo con los resultados del estudio Doing Business 2016 del Banco Mundial (BM), presentados ayer, Pachuca obtuvo el sitio 19 en ese indicador; no obstante en la edición previa, publicada en 2014, ostentaba la posición 14.

La capital hidalguense obtuvo en esta edición 74.93 puntos en la evaluación de su ambiente para hacer negocios.

En anteriores ediciones, el estudio tampoco reportó despuntes significativos para la capital, toda vez que el Doing Business 2014 dio cuenta, en su momento, de una caída con respecto a 2012, al pasar del sitio 11 al 14. Es decir, pese a los esfuerzos de las autoridades el clima de negocios en el ámbito local no mejora, por el contrario, va a la baja.

La sexta edición de la serie subnacional, que cada dos años difunde el organismo financiero internacional, analiza y compara las regulaciones que inciden en el ambiente para hacer negocios en México en cuanto al avance en tiempos, costos, trámites y calidad regulatoria de las 32 entidades federativas.

El análisis da cuenta que Aguascalientes es la entidad mexicana que ofrece mayores facilidades para hacer negocios, mientras que Oaxaca se ubica en la última posición.

Los resultados que ponen a Pachuca en dicha posición es que fue clasificada en el sitio 29 en la regulación referente a apertura de empresas, en el 20 en manejo de permisos de construcción, el 10 en registro de propiedades y 18 en cumplimiento de contratos.

Mientras en Pachuca son necesarios 29.5 días para abrir una empresa, en Aguascalientes, entidad que ocupa el primer lugar en el ranking, se requieren solo 13.5 días.

El Doing Business captura diferentes dimensiones del clima de negocios en los 32 estados mexicanos mediante cuatro indicadores: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de propiedad y cumplimientos de contratos.

El director para Colombia y México del Grupo Banco Mundial Gerardo Corrochano destacó que los estados mexicanos continúan con un desempeño por encima de la media latinoamericana, al registrar una puntuación de 63.74 puntos en 2016, en una escala de cero a 100.

En el lanzamiento del reporte, ante gobernadores de diversos estados mexicanos, resaltó que siete entidades muestran un desempeño superior al de la media de los países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Así, detalló, el ranking de la entidad con mejor ambiente para hacer negocios por sus regulaciones comerciales lo encabeza Aguascalientes con 81.90 puntos, seguido por el Estado de México (80.99), Colima (80.83), Puebla (80.69), Sinaloa (79.80), Guanajuato (79.78) y Durango (78.50 puntos).

En contraste, las entidades con menores puntajes son: Oaxaca con 69.10 puntos, le siguen la Ciudad de México (69.50), Guerrero (69.60), Baja California (69.66), Baja California Sur (71.11), Chihuahua (71.76) y Zacatecas (71.81 puntos).

